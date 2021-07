Medvedev enfurece con periodista chileno en Tokio: "No quiero volver a verte en la vida"

Una situación que en Rusia es calificada de “escándalo” vivió el tenista y figura de ese país, Daniil Medvedev, con un periodista chileno.

Si bien el hecho ocurrió el miércoles pasado, tras la victoria del ruso ante Fabio Fognini, se viralizó en las últimas horas luego de la difusión de medios internacionales.

Según una audio que liberó RT, portal afín al gobierno ruso, un momento tenso se vivió luego que el reportero Sebastián Varela consultara a Medvedev por el “estigma de tramposos” de los deportistas rusos.

“Los atletas, los atletas rusos, ¿llevan el estigma de tramposos en estos Juegos tras el escándalo? ¿Y cómo se siente usted al respecto?”, consultó directamente Varela.

Medvedev, con evidente molestia, manifestó por su parte que “es la primera vez en mi vida que no voy a responder a una pregunta”.

“Es la primera vez en mi vida que no voy a responder a una pregunta y deberías estar avergonzado de ti mismo y creo que deberías estar fuera de los Juegos Olímpicos o de los torneos de tenis y no quiero volver a verte”, agregó el tenista.

El periodista chileno le hizo ver al número 2 del mundo que no estaba emitiendo un juicio, y que solo estaba realizando una pregunta… pero no fue suficiente.

El incidente provocó que Medvedev señalara con el dedo al personal del ITF y expresó, a los gritos, que “no quiero volver a ver a esta persona en la zona mixta, nunca en mi vida”.

Varela fue consultado por lo ocurrido por el medio ruso Sport Express, donde explicó que “pregunté si hay un estigma sobre los atletas rusos, no representé mi opinión. Me resultó extraño que Medvedev reaccionara de esta manera. Le pregunté a Khachanov sobre lo mismo y todo salió bien. Quizás Daniel simplemente no entendió la pregunta”.

Consignar que Medvevev quedó eliminado este jueves tras perder con el español Pablo Carreño por 6-2 y 7-6.