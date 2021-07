Rebeca Andrade es la primera sudamericana en subirse al podio de la Gimnasia Artística en JJ.OO.

Cinco campeonas olímpicas estadounidenses en los últimos cinco Juegos y todas diferentes: Sunisa Lee se unió este jueves en Tokio a la larga lista de gimnastas de su país con un oro olímpico, con solo 18 años y bajo la mirada de su predecesora, Simone Biles, sentada en la grada del estadio Ariake.

Lee se coronó con solo 135 milésimas de ventaja sobre la brasileña Rebeca Andrade, primera mujer medallista olímpica de la historia de su país y de toda Iberoamérica.

La estadounidense ganó con 57,433 puntos, por 57,298 de Andrade y 57,199 de la rusa Angelina Melnikova, que fue oro por equipos el pasado martes.

Andrade marchó por delante hasta el ecuador de la competición y llegó a su último ejercicio con las opciones de oro intactas, pero dos salidas del tapiz en su rutina de suelo dieron el título a Lee.

La estadounidense sucede como campeona a su compañera Simone Biles, que se retiró de este concurso por problemas de ansiedad. Antes de ella, Gabby Douglas en 2012, Nastia Liukin en 2008 y Carly Patterson en 2004 ganaron asimismo el oro para Estados Unidos, en esta última racha triunfal.

Tras la retirada de Biles de esta final, Andrade quedó como la finalista con mejor nota en la ronda de clasificación, aspirante por tanto a todo. Llevaba meses apuntando excelentes maneras, tras recuperarse de una rotura de ligamentos, y llegó a Tokio en estado de gracia.

Compartiendo paso por los aparatos con rusas y estadounidenses, la brasileña tuvo siempre una referencia clara de cuáles eran sus opciones de tocar podio. Por eso, su primer lugar al término de la rotación inicial, el salto, fue un aviso de que la tarde le deparaba algo grande.

The first Brazilian woman to win an Olympic artistic gymnastics medal!

Rebeca Andrade takes #silver for #BRA in the women’s all-around #artisticgymnastics final.#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @gymnastics | @timebrasil pic.twitter.com/MGO9shtKKj

— Olympics (@Olympics) July 29, 2021