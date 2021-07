Su piel no soporta mucho tiempo en el agua: la compleja enfermedad que sufre clavadista olímpico

Tras la final de trampolín sincronizado de tres metros en los Juegos Olímpicos de Tokio, el clavadista Sho Sakai, sorprendió al mundo al revelar que padece una extraño problema de salud en la piel y que éste, no le permite pasar mucho tiempo en el agua.

El representante olímpico de Japón contó a los medios de comunicación que tiene urticaria colinérgica. Una enfermedad provocada por los cambios de temperatura corporal y que en el caso de Sakai, se produce al tener contacto con el agua, lo que conlleva a más allá de tener una simple picazón y ronchas, más bien, le genera dolores agudos en todo su cuerpo.

Una problemática insólita debido a su deporte, el cual está constantemente en contacto con el agua. El japonés de 28 años explicó a The Sun que las consecuencias de pasar más de una hora con la piel mojada se traducen a “un dolor punzante como el de una aguja que se clava en la piel y, si bien la temperatura corporal baja puede mantener los síntomas bajo control, es imposible para mí como atleta”.

“En la piscina, sudo después de una hora y me duele, así que no puedo concentrarme en absoluto. Incluso un médico me dijo que mi cuerpo no era adecuado para una carrera como deportista”, agregó el nipón.

Sakai reveló que fue diagnosticado de urticaria en 2010 y a pesar de no perderse Rio 2016, señaló que ha sido duro para él no sólo en su carrera deportiva, sino que también en la vida diaria.

“Después de quedarme en casa durante dos meses, pude afrontar las cosas de manera correcta. Siempre estoy consciente de mantener la temperatura de mi cuerpo lo más baja posible. También me preocupo por mis niveles de azúcar en la sangre y trato de evitar la excesiva exposición a la luz solar”, detalló en el medio británico.

Cabe mencionar que bajo ningún punto de vista este clavadista podría utilizar medicamentos que calmen su dolor, ya que serían detectados por el antidoping de la organización de cada evento al cual participa.

En la final de trampolín junto a su dupla, Ken Terauchi, se llevaron el quinto lugar de la competencia, en donde se vio a un Sakai que se esmeraba en secarse lo más posible entre cada salto.