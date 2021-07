Medvedev explotó contra el juez tras sufrir por el calor en Tokio: "¿Te harás responsable si muero?"

Los cuestionamientos de Daniil Medvedev a la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio tuvieron un nuevo capítulo. El tenista ruso sufrió por las altas temperaturas y la agobiante humedad que tuvo que afrontar en su partido ante Fabio Fognini, donde a pesar de lograr la victoria, dejó una de las imágenes más polémicas de la jornada.

“Puedo terminar el partido, pero puedo morir. ¿Tú te harás responsable si muero?”, advirtió duramente la segunda raqueta mundial al juez del encuentro, Carlos Ramos, ante la interrogante del ‘umpire’ en relación a si podía seguir jugando.

a very metal moment in the Olympic tennis just now as Medvedev casually asks what happens if he dies on the court pic.twitter.com/kotZxePtEw

— Timothy Burke (@bubbaprog) July 28, 2021