La potente defensa de Ronda Rousey a Simone Biles: "Ella está en el equipo olímpico y tú en Twitter"

La exestrella de la UFC, Ronda Rousey, salió en defensa de la gimnasta Simone Biles, tras su retiro de la final grupal e individual en Tokio 2020 con el objetivo de “centrarse en su salud mental”.

Recordemos que tras su decisión, en redes sociales algunos comenzaron a cuestionarla, algo que no le pareció correcto a la peleadora.

A través de su cuenta de Twitter, Rousey publicó un potente mensaje señalando que Biles está haciendo lo mejor que puede en Tokio 2020.

“Todo el mundo juzga a Simone Biles diciendo que no sabe distinguir su pie de su culo cuando debe tomar postura. Pero ella está en el equipo olímpico mientras tú estás en Twitter. Lo que sea que esté sucediendo no puede comprenderse desde el exterior. Ella está haciendo absolutamente lo que mejor que puede, dada la situación en que está”, escribió.

Señalar que pese a sus dos retiros, Biles está clasificada para las cuatro finales de salto y barras asimétricas, el día 1, suelo el día 2, y barra el día 3 de agosto.

Everyone judging @Simone_Biles doesnt know their foot from their asshole when it comes to being in her position.Shes on the Olympic team while you’re on Twitter.Whatever is going on cannot be grasped from outside.She’s doing the absolute best she can given the situation she’s in.

— Ronda Rousey (@RondaRousey) July 27, 2021