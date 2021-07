"Perdona si te hice sentir mal": el noble gesto de basquetbolista argentino con una periodista

La Selección argentina de básquet tuvo un debut para el olvido ante Eslovenia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y las malas sensaciones que tuvo durante el partido le duraron al capitán Luis Scola al momento de encarar la zona mixta para hablar con los periodistas, dejando en claro su fastidio en cada una de sus respuestas a la cronista de la TV Pública Sofía Martínez, a quien horas después le pidió disculpas como un verdadero caballero.

“Hola Sofía. Disculpá si mi frustración pareció que fue para vos. Tus preguntas fueron las mismas que hubiera hecho yo. La frustración era conmigo y con el equipo. Perdoná si te hice sentir mal. Hicimos todo mal ayer, incluidas las respuestas en la zona mixta”, le escribió arrepentido Scola a Sofía Martínez a través de un mensaje privado de Instagram.

Estás fueron las declaraciones de Scola tras el partido.pic.twitter.com/cCoY7YN1js — Básquet Argentina (modo JJOO) (@BasketArgentina) July 27, 2021

El histórico basquetbolista argentino de 41 años terminó muy caliente tras la paliza sufrida por el equipo de Sergio Hernández y no pudo disimularlo en la entrevista, desacreditando muchas de las preguntas que le hicieron calificándolas de obvias por cómo había sido el partido que tuvo a Luka Doncic como figura indiscutible con 48 puntos.

“La dura derrota de Argentina en básquet y la mía con Scola”, bromeó la periodista más tarde en sus historias de Instagram. “Si te sacude alguien que sea Scola”, publicó en el mismo sentido la joven en sus redes sociales.

"Hicimos todo mal, incluso en la zona mixta". Luis Scola se disculpó con Sofía Martínez por sus declaraciones con la prensa después de la derrota ante Eslovenia. Si. Este es mi capitán. (dejo el vídeo en el segundo tweet) 👇 pic.twitter.com/mOCCMbSpoQ — Básquet Argentina (modo JJOO) (@BasketArgentina) July 27, 2021

Sin embargo, más allá de que ella se lo tomó con humor y como un aprendizaje pese a la incomodidad de la entrevista, llegó el mensaje conciliador de Scola que lo enaltece como capitán, como deportista y como persona: “Sé que no tenía necesidad, pero no me gustó como actué y quería decírtelo. Si querés ponerlo no hay problema, a mí solo me interesaba decírtelo. Lo que sí hacelo extensivo a tu grupo de trabajo, ellos también estaban ahí. Espero el próximo partido tener revancha y esta vez responder a la altura. Te mando un saludo y nos vemos pronto”.

Tan emocionada como sorprendida, Sofía Martínez también lo subió a sus historias de Instagram: “Pase lo que pase en lo deportivo, tenemos como capitán a un fuera de serie”, expresó la periodista de la TV Pública sobre Luifa tras su gesto poco frecuente.