La ’gran Mike Tyson’: Boxeador intentó morder la oreja de su rival en pleno combate en Tokio

Un extraño episodio se vivió este martes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en pleno combate de la categoría pesos pesados (81-91 kilos) del boxeo masculino.

El protagonista fue el marroquí Youness Baalla, quien desesperado por su derrota parcial ante el neozelandés David Nyika, no atinó a nada mejor que morder la oreja de su rival.

Según Marca, el africano caía 0-2 cuando, en un movimiento poco habitual, trató de desconcertar a su contrincante aplicando la ‘gran Mike Tyson’, recordando cuando el legendario pugilista estadounidense le arrancó varios centímetros de cartílago a Evander Holyfield en 1997.

Sin embargo, el protector bucal y la rápida reacción de Nyika, evitaron que el momento pasara a mayores y quedó solo como algo anecdótico. El juez, de hecho, ni siquiera se había dado por enterado.

Consultado tras la pelea por el intento de mordedura de su rival, el neozelandés indicó que “no le dio un bocado completo a la oreja por suerte. Tenía puesto el protector bucal y yo estaba un poco sudado. No recuerdo lo que le dije, pero le di una reprimenda”.

“Me han mordido una vez en el pecho, pero ¡Vamos hombre!, estos son los Juegos Olímpicos”, agregó el oceánico, firme candidato al podio.

Vale mencionar que la pelea siguió su rumbo y Nyika venció 5-0 a Baalla, avanzando así a los cuartos de final.

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S — Ben Damon (@ben_damon) July 27, 2021

A fan of Mike Tyson😄 BAALLA Youness vs NYIKA David pic.twitter.com/lPqsxyyNbl — Jalol Akhmedov🇺🇿 (@JalolAkhmedov) July 27, 2021

Rock solid example of someone whose goal at #Tokyo2020 wasn’t to win gold, but go viral on social media. Youness Baalla of Morocco 🇲🇦 – achievement unlocked ✅pic.twitter.com/8VxzUGEoXi — Andrew Gourdie (@AndrewGourdie) July 27, 2021