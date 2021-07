"En la cabeza, el maric...": el insulto homófogo que se oyó en el combate del boxeador Reyes

El boxeador español Enmanuel Reyes protagonizó una polémica situación en medio de su combate ante el subcampeón de Rio 2016 Vassiliy Levit, a quien posteriormente venció.

El púgil, de origen cubano, se mostró molesto con el kazajo tras recibir un cabezazo que le obligó a volver a su esquina.

Allí fue atendido por su entrenador, Carlos Peñate, con quien protagonizó una particular conversación que fue captada por los micrófonos de la transmisión.



“Coño, me cago en la puta, en la cabeza… Maricón”, se escuchó, aunque no queda claro si la frase la dice Reyes o su entrenador.

Señalar que Reyes venció por KO técnico a Levit y se enfrentará ahora al cubano Julio César de la Cruz.

“Aquí venimos a arrancar cabezas”, señaló el boxeador en la previa del combate.