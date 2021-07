El nuevo rol del legendario Michael Phelps en los JJ.OO: "No estar compitiendo es raro"

Michael Phelps, el atleta más premiado en la historia de los Juegos Olímpicos, vive su primera cita olímpica lejos de la piscina, como comentarista de una cadena internacional y explica que para él “no estar compitiendo es raro. Nunca había estado en unos Juegos así”.

Con 36 años, el “Tiburón de Baltimore” se desempeña como analista especialista en las disciplinas de nado para la cadena NBC que transmite el evento mundial para todo Estados Unidos.

En conferencia de prensa en Tokio, Phelps contó que en a veces le da nostalgia no estar nadando. “Esta mañana he ido a la piscina de calentamiento a dar una vuelta y me he emocionado un poco. Me encontraba en mi lugar en el mundo, me sentía muy, muy cómodo. Pero, bueno, la experiencia igualmente está siendo interesante”, dijo.

Sin embargo, contó que ahora ingresa al agua no para lo mismo que antes. De hecho, es para estar alejado del estrés de tener que ganar todo cada vez que se metía a la piscina.

“Sólo me lanzo al agua cuando necesito un descanso mental, un momento de tranquilidad. Si tengo uno de mis días, si lo estoy pasando mal, si estoy sufriendo por algo… entonces voy a la piscina”, aseguró.

Sobre su nuevo rol como comentarista, afirmó que “He descubierto que comentar en la televisión me gusta, que es todo un reto que la audiencia de Estados Unidos entienda qué está pasando, que aprecie los detalles técnicos, que disfrute del deporte como lo disfruto yo”.