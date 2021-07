Insólito accidente en Tokio 2020: corredor de BMX arrolló a oficial que se cruzó en la pista

Un insólito accidente se registró este lunes en los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de que el corredor de BMX Niek Kimmann arrollara a un oficial que se cruzó en medio de la pista.

El atleta neerlandés realizaba algunas pruebas junto a otros deportistas cuando, tras cruzar una loma, se encontró de frente con el entrometido hombre.

Según comentó el propio Kimmann en sus redes sociales, el accidente le provocó lesiones leves en una rodilla que no le impedirán competir este jueves.

Además, el corredor comentó que “espero que el funcionario esté bien. Me duele la rodilla, pero haré todo lo posible para estar listo para el jueves. Gracias a todos por los mensajes”.

So this is what happened today. 💣 Hit an official that wanted to cross the 2nd straight. Hope the official is O.K. My knee is sore, but will do my best to be ready for Thursday! Thanks everyone for the messages, appreciate it! ❤️ pic.twitter.com/QOdJ2r0usT

— Niek Kimmann (@niekkimmann) July 26, 2021