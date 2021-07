El impresionante chino que brilló en halterofilia: 166 kilos en una pierna y doble récord mundial

El halterófilo chino Li Fabinse ha proclamó campeón olímpico de la categoría de 61 kg con récords olímpicos de dos tiempos y total.

Li levantó 141 kg en arrancada en su cuarto intento para después alzar 172 kg en dos tiempos, un peso que supone nueva plusmarca olímpica.

Su total olímpico de 313, que también supuso otro récord en Juegos, le valió para colgarse la medalla de oro.

Pero lo más llamativo de todo, fue que el representante de China se las arregló hasta para hacer una pirueta durante su participación: levantó una pierna y mantuvo 166 kilos sobre su cabeza solo con una de apoyo.

Consignar, por su parte, que el indonesio Eko Yuli Ina Irawan se adjudicó la medalla de plata, con 137 en arrancada, 165 en dos tiempos y 302 en el total olímpico, mientras que el kazajo Igor Son (131+156=294) se llevó el bronce.

Chinese weightlifter wins gold – on ONE LEG: Li Fabin uses 'flamingo' style to correct his balance and secure victory pic.twitter.com/YIrCeE8Atm

— CSTV_GH (@cstv_gh) July 26, 2021