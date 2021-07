Bárbara Riveros ya palpita sus cuartos JJ.OO: "Mi último baile en la cita olímpica"

La deportista nacional Bárbara Riveros inicia hoy desde las 17:30 lo que denomina como su “último baile” en la cita olímpica cuando enfrente el triatlón femenino representando la bandera chilena.

Este domingo, Bárbara publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en la previa de este evento.

“A menos de 48hrs de mi último baile en las cita Olímpica, sin embargo si tú me hubieras dicho cuando era solo una niña que iría a 4 Juegos Olímpicos me hubiera reído y dicho que me estás molestando”, inició.

Lamenta que la preparación “no ha sido como lo hubiera deseado y hemos tenido q sortear muchos obstáculos, sin embargo cuando pongo todo en perspectiva solo me siento agradecida de poder bailar otro baile”.

“Mil gracias a Uds, mi familia, coach, amigos y cada persona que me ha mandado mensajes de energías y fuerza interior. Love you”, finalizó.

La chilena disputa sus cuartos Juegos Olímpicos tras haber quedado 25° en Beijing, 16° en Londres y 5° en Río de Janeiro.