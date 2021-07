A días de su debut en Tokio: España sufrió la sensible baja de estrella de la NBA debido a lesión

El ala-pívot de la selección española de básquetbol, Juancho Hernangómez, no estará en los Juegos Olímpicos luego de que su club, Minnessota Timberwolves, rechazar su participación, según informó este sábado el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa.

“Juancho no ha sido incluido a ultimísima hora entre los doce jugadores que disputarán los Juegos Olímpicos y será sustituido por otro gran deportista que es Xabi López-Aróstegui”, dijo Garbajosa en una rueda de prensa.

El presidente de la FEB explicó que “el 23 de julio recibimos una notificación oficiosa primero y luego oficial de su club no dando su permiso para que Juancho participe en estas Olimpiadas”.

Hernangómez sufrió una luxación acromioclavicular en un hombro, el pasado 8 de julio, en un partido amistoso contra Francia, que hizo entonces temer por su presencia en la Villa Olímpica.

Sin embargo, el trabajo del jugador con los médicos le permitió estar en condiciones de viajar a Tokio, tras recibir, según Garbajosa, el visto bueno de los servicios médicos tanto de la selección como de los Timberwolves.

“Si estaba en Tokio es porque nunca jamás habíamos recibido un ‘no’ para que no estuviera”, dijo Garbajosa, insistiendo en que “nunca hemos recibido un no de los médicos de Minnessota para que no juegue” hasta recibir esa comunicación del día 23.

“Hemos tenido infinidad de reuniones médicas y nunca hemos recibido ninguna negativa”, añadió el presidente de la FEB, confesando que “el jugador está triste”.

Juancho Hernangómez “está pasando por un momento difícil, estar en Tokio, hacer el desfile y al final no poder jugar”, declaró Garbajosa.

El presidente de la FEB aseguró que hicieron varias proposiciones al club estadounidense, sin que fuera aceptadas a pocos días del inicio de España en el torneo olímpico.

España empieza su recorrido olímpico el lunes frente a Japón dentro del grupo C.