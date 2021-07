Simone Biles impresiona en prácticas en Tokio: saltos propios, peligrosos y perfectos

La estadounidense Simone Biles practicó con éxito y sin errores sus elementos más difíciles, algunos de los cuales llevan su propio nombre, en el entrenamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio celebrado en el gimnasio Ariake.

En esta sesión, que permite a los gimnastas ambientarse al escenario y a los aparatos en los que disputarán la competición oficial, las gimnastas estadounidenses demostraron por qué son máximas candidatas a un nuevo oro por equipos, con Biles a la cabeza y como primera aspirante asimismo a la victoria individual.

En su ejercicio de suelo Biles hizo un triple giro doble mortal atrás (Biles II), también el Biles I (doble en plancha con medio giro) y un doble doble agrupado, entre otras dificultades. Todas sus series terminaron dentro del límite del tapiz.

En el entrenamiento de salto hizo un Amanar y un Cheng, pero después se atrevió con el Yurchenko doble carpado que presenta esta temporada como novedad.

También hizo su salida en doble doble de la barra.

Biles, que ganó en Río cinco medallas, dejó ver su excelente estado de forma en la misma jornada en la que twitter creó un emoji específico para ella, una cabra gimnasta que alude a GOAT, nombre de ese animal en inglés pero también acrónimo de The Greatest of All Times (la mejor de la historia).

Larisa Iordache solo en la barra

Tras el entrenamiento de podio de hoy la Federación Internacional confirmó, por otra parte, que la rumana Larisa Iordache no disputará en los Juegos el concurso completo y se limitará a la competición de barra debido a una lesión de tobillo.

Iordache, subcampeona mundial en 2014, regresó a la alta competición en los Europeos del pasado diciembre en Turquía tras una ausencia de tres años derivada de la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

Logró en ese campeonato la plaza olímpica, en la que era su última oportunidad para hacerlo, si bien acabó ingresada en el hospital por una infección renal. La mala fortuna que la ha acompañado en los últimos meses se resiste a desaparecer.