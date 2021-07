"Estoy destrozada": la pena de Aguirre por positivo que la deja sin JJOO y su última esperanza

No esconde su tristeza. Fernanda Aguirre, representante chilena del taekwondo, aseguró sentirse “destrozada” por el positivo de covid-19 que la deja sin Juegos Olímpicos.

Aguirre, que se había ganado la clasificación ‘en cancha’, viajó a Japón desde Uzbekistán con sus exámenes negativos y en su arribo a suelo nipón, ante un nuevo test, el resultado fue contrario.

“Estoy destrozada, tengo mucha pena, angustia”, reconoció la deportista en un video subido a sus Redes Sociales.

“También tengo rabia. Siento que es muy injusto que me hayan arrebatado un sueño por el que tanto luché”, agregó.

Y es que Aguirre no comprende cómo sus compañeros y entrenadores dieron todos negativo. “Es como un falso positivo, porque es como imposible que hayamos compartido tanto tiempo y ellos ni siquiera hayan salido positivos asintomáticos”.

Al menos, la deportista reconoció que “lo que más importa es la salud y estoy súper bien, no tengo ningún síntoma”.

Finalmente, Fernanda Aguirre admitió que sigue luchando para poder decir presente en la cita olímpica, pese a que el propio comité olímpico chileno reconoció que no podrá competir.

“Todavía no pierdo la esperanza, ojalá me puedan hacer otro PCR. Se supone que me pueden hacer solo uno (que el resultado fue positivo), pero como mis demás compañeros salieron negativos exigí otro… pero todo depende ahora del Comité olímpico de Japón”.

Consignemos que la ‘Feña’ debía competir el próximo 24 de julio y, por ahora, mientras ruega por otro PCR, se encuentra en cuarentena obligatoria de 10 días ordenada por autoridades sanitarias japonesas.