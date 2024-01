Algunos aplausos, pocas risas y críticas en redes: Monse Jerez no convence en su debut en Olmué

Un debut complejo tuvo Monse Jerez en la segunda noche del Festival de Olmué, con una rutina que no logró cautivar al público presente.

Durante su show, que se extendió 30 minutos, la artista sacó algunos aplausos del público, risas algo nerviosas e incipientes pifias en el Patagual.

No obstante, en redes la situación fue más complicada, ya que los televidentes fueron bastante más críticos.

#Olmué2024EnTVN Qué publico más respetuoso es el de #OLMUE2024 Les juro que desde que empezó su rutina Monse Jerez, no me he reído. Me causa más risa escuchar desde fondo al vendedor de bebidas y las risas grabadas.

— Elenita (@Elenita23C) January 20, 2024