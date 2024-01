"Luciano es de verdad": Eduardo Fuentes se sincera sobre lo que le dijo Luciano Pereyra en Olmué

El animador del festival, Eduardo Fuentes, y el artista argentino, Luciano Pereyra, protagonizaron un emotivo momento sobre el escenario del Patagual.

Finalizada su presentación en Olmué, en medio de los aplausos del público, Luciano Pereyra se acercó a saludar a los animadores. En ese momento, los espectadores notaron que el cantante argentino dijo unas palabras al oído al periodista Eduardo Fuentes, lo que lo hizo emocionarse hasta las lágrimas.

A raiz de esto, fue el propio animador del Festival del Huaso de Olmué quien se dirigió a sus redes sociales para comentar sobre ese momento. Ahí reveló qué fue lo que Pereyra le preguntó en medio de los vítores del público.

“Me acerco a Luciano Pereyra, lo abrazo y felicito por su éxito. Me dice: “Cómo está Alma?” Todo esto sobre el escenario. Me entra basurita al ojo… Luciano es de verdad. Tremendo. ¿Cómo no quererlo?”, comentó el animador desde su cuenta oficial de X.

¿Quién es Alma?

‘Alma’ es la hija del periodista, quien tuvo con su esposa Andreé Burgat hace 7 años luego de un proceso in vitro. Cada vez que puede, el periodista expresa su amor por la pequeña a través de sus redes sociales.

Por ejemplo, el pasado 24 de septiembre, el actual animador del Festival del Huaso de Olmué hizo una publicación en Instagram donde escribió: “Me brotan lágrimas de mirar lo que han sido estos siete años siendo padres tuyos Alma. No, no todo es hermoso ni idílico, pero creo que no hay nada en este planeta que cambiaríamos por ti. Eres nuestra bebé que crece día a día. Eres una buena niña y con eso estamos pagados”.