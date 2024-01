Presentación de Luciano Pereyra en Olmué deja gran cantidad de memes: recordaron antigua teleserie

El argentino Luciano Pereyra es el primer artista en presentarse en el Festival del Huaso de Olmué, el cual se extenderá por cuatro jornadas.

El trasandino ha tenido gran recepción de parte del público en el Patagual, con quienes ha interactuado en gran cantidad de ocasiones.

Por otro lado, televidentes reaccionaron a la presentación con gran cantidad de memes en redes sociales.

La mayoría tuvieron relación con una antigua teleserie de Mega, llamada Te doy la vida, cuyo tema principal era Enséñame a vivir sin ti.

Precisamente esa fue una de las primeras canciones que Pereyra interpretó en el escenario.

Hay que señalar que la noche tendrá otros dos artista: Vicho Viciani en el humor y Princesa Alba en el cierre.

Recuerda que el festival también es transmitido por la señal de Radio Bío Bío.

No les pasa que se sienten viendo las teleseries del Mega 😂 #OLMUE2024ENTVN pic.twitter.com/4VkSr1Wajg

Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal #Olmué2024EnTVN pic.twitter.com/pvimVqJ4oW

#Olmué2024EnTVN Quiero escuchar "Si no es muy tarde", "como tú", "enséñame a vivir sin ti" y el clásico "porque aún te amo" temazoooos🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🎶🎶🎶🎶 pic.twitter.com/2VCPBxij4M

#Olmue2024EnTVn Ay no me fui a la chucha con Si no es muy tarde, temazo 🥺🥺🥺🥺🤧🤧🤧🤧🤧🤧 pic.twitter.com/vkveP8jvlC

— Cristian Retamales (@CristianReta03) January 19, 2024