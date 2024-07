"Es un jugador vulgar": la broma de Bielsa a pupilo de Uruguay que provocó carcajadas en Copa América

El seleccionador uruguayo Marcelo Bielsa, famoso ex DT de La Roja, protagonizó un momento curioso en la Copa América ‘EE.UU. 2024’ al ser consultado sobre las virtudes de Maximiliano Aráujo, extremo del Toluca mexicano. En tono de broma, Bielsa sorprendió al decir que Aráujo era un jugador vulgar que llegó hasta donde está por suerte. Estos comentarios generaron risas entre los presentes, incluido el propio Aráujo. Sin embargo, luego el ‘Loco’ elogió realmente las habilidades del jugador, destacando su capacidad para desbordar, jugar en ambos extremos del campo y enviar centros. Además, Bielsa aclaró que aún no tiene decidido el sustituto de Nahitan Nández, suspendido por expulsión, y confirmó que el único jugador lesionado es Ronald Araujo.

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay y ex DT de La Roja, dejó este martes otro momento singular en la Copa América ‘EE.UU. 2024’, esta vez en la antesala al cruce con Colombia por semifinales.

El técnico mundialista con Chile en Sudáfrica 2010 fue consultado en rueda de prensa sobre las virtudes de Maximiliano Aráujo, extremo del Toluca mexicano. Y sorprendió con su respuesta.

El ‘Loco’ señaló de entrada: “Convengamos que son preguntas muy especiales… Le preguntan a Maxi sobre mí, estando yo presente y a mí sobre Maxi, estando él presente”.

Luego, en tono de broma, el rosarino dijo: “Creo que Maxi es un jugador vulgar que ha llegado a donde está producto de la suerte. No creo que pase de ahí. No lo vi, me lo recomendaron”.

Unos dichos que despertaron la risa de los presentes, incluido el del delantero izquierdo de 24 años.

Tras cartón, Bielsa entregó la respuesta real. “Me gustan los extremos que desbordan, que juegan del vértice del área al vértice del área propia, que consiguen tirar muchos centros y Maxi tiene todas esas particularidades. Como todos, a veces lo consigue y a veces no. No hay muchos jugadores con esos recursos”, dijo.

Por otro lado, el estratega de origen argentino fue consultado sobre quién será el sustituto de Nahitan Nández, suspendido por haber sido expulsado contra Brasil.

“No tengo todavía al sustituto de Nández”, agregando que “el único jugador lesionado es Ronald Araujo”.

La broma de Bielsa en Copa América