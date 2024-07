Desprecio a juez peruano Ortega trasciende fútbol: estrellas de NBA piden que "no vuelva a arbitrar"

Las críticas contra la performance de Kevin Ortega trascendieron el fútbol, al punto que jugadores de la NBA se pronunciaron contra el árbitro peruano y su criticado actuación en Copa América.

El árbitro peruano ha sido duramente criticado por futbolistas y por la prensa norteamericana tras su polémica actuación en el partido entre Uruguay y Estados Unidos, que terminó con la derrota y eliminación del combinado anfitrión.

Especial atención ha merecido el impasse que el réferi incaico tuvo con el delantero estadounidense Christian Pulisic, a quien se negó a saludar una vez culminado el encuentro.

Pero ahora, la controversial actuación de Kevin Ortega trascendió el fútbol, al punto que estrellas de la NBA se han pronunciado contra el árbitro peruano.

“El partido entre Estados Unidos y Uruguay le ha quedado demasiado grande a este árbitro. ¿Qué está pasando?”, reclamó en X (Twitter) el base Alex Caruso, reciente fichaje de los Oklahoma City Thunder.

En otra publicación, el campeón de la NBA con Los Angeles Lakers -en 2020- cuestionó el gol concedido a Uruguay, al considerar que había posición adelantada de los atacantes charrúas en el duelo de Copa América.

Caruso no fue la única estrella de la NBA que comentó la actuación de Ortega. También vía X, el escolta de los New York Knicks, Josh Hart, se sumó al cargamontón contra el árbitro peruano.

“(Kevin Ortega) no debe arbitrar otro partido”, comentó el basquetbolista estadounidense, que en otra publicación también expresó su rechazo al gol concedido a Uruguay por presunta posición adelantada.

This USA/Uruguay game is too big for this ref.. what is going on

— Alex Caruso (@ACFresh21) July 2, 2024