Editorial de The New York Times arremete contra Argentina por cántico racista: "Saben lo que dicen"

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Enzo Fernández, mediocampista argentino, enfrenta acusaciones de racismo y discriminación tras un video viralizado de la celebración de la Albiceleste por la Copa América de Estados Unidos 2024, donde se entonaron cánticos contra jugadores franceses. The New York Times publicó un artículo condenando los cánticos racistas y transfóbicos, señalando que los jugadores parecen haberlos adoptado en sus festejos, lo que refleja una mentalidad desagradable. Se exige un castigo ejemplar para Fernández y se critica a quienes no condenan el acto. El diario destaca que este tipo de comportamientos no contribuyen a hacer del fútbol un lugar más inclusivo.