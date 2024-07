Iván Zamorano ’blinda’ a Bielsa de ’venganza’ de la Conmebol: "Su sinceridad molesta a autoridades"

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, criticó con fuerza a la Conmebol por la organización de la Copa América 2024, denunciando fallas en el protocolo de seguridad y malas condiciones de canchas. Además, se mostró indignado por posibles castigos a 11 jugadores de la Celeste tras una pelea con Colombia. Por su reacción, la Conmebol abrió un expediente disciplinario contra Bel ex DT de La Roja. El exjugador Iván Zamorano respaldó al \'Loco\', destacando su franqueza y criticando el caos previo a la final del torneo. Zamorano lamentó también la situación vivida por su familia y la de los jugadores en el estadio, llamando a una mejor organización en futuros eventos deportivos en Estados Unidos.

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, no tuvo reparos para criticar con fuerza a la Conmebol por la organización de la Copa América 2024. El ex DT de La Roja acusó fallas en el protocolo de seguridad, como también canchas de juego y entrenamiento en pésimas condiciones.

Y fue más duro ante los posibles castigos a 11 futbolistas de la Celeste por participar en la bochornosa pelea tras el duelo ante Colombia por semifinales. “Esto es una plaga de mentirosos. Deberían pedirle disculpas a los jugadores en lugar de instalar posibles sanciones”, indicó.

Por este momento de furia, la Conmebol decidió abrir un expediente disciplinario contra el ‘Loco’. El estratega de origen argentino arriesga duras sanciones.

Quien se refirió a este conflicto entre Bielsa y el ente rector del fútbol sudamericano fue Iván Zamorano, histórico capitán y delantero de la selección chilena.

“Conocemos su forma de expresarse de Marcelo, no tiene pelos en la lengua cuando no le parece algo. Le estaba pasando a él directamente lo que estaba ocurriendo y no solo habló con el razonamiento de un entrenador que tiene mucha experiencia y madurez en estas circunstancias, habló con el corazón también”, declaró en diálogo con Redgol.

“Las situaciones que pasaron le ocurrieron su equipo y a sus jugadores. La sinceridad de Marcelo a veces molesta a algunas autoridades, pero cuando se habla con el corazón, como lo hace él, hay que escucharlo”, añadió el mundialista en Francia 1998.

‘Bam Bam’ también se refirió al caos ocurrido en la previa a la final, con hinchas colombianos tratando de entrar ‘a la mala’ al Hard Rock Stadium de Miami y que complicó incluso el ingreso de su familia al recinto deportivo.

“Hay cosas positivas de esta Copa América, pero también negativas. Lo de la final fue sumamente lamentable, se sufrió mucho y lo digo personalmente, pues mi familia también estaba ahí metida. La familia de Zanetti igual. Y la de los jugadores, que en ese momento estaban por salir a jugar una final y debieron preocuparse de sus familias, que estaban aprisionadas afuera sin poder entrar”, contó.

“Esas cosas son terribles, una organización de Copa América merece algo mejor, debe cuidar la seguridad. Son aspectos a ver en el futuro porque vienen muchas cosas en Estados Unidos: un Mundial de Clubes, una Copa del Mundo. Hay que mejorar muchas cosas”, cerró el actual comentarista televisivo.