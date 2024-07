Chelsea apunta a Enzo Fernández: revelan "procedimiento disciplinario" contra el argentino por racismo

La interna de Chelsea se ha convertido en un verdadero coas tras la Copa América que consiguió Argentina el pasado domingo y todo esto debido a los cánticos de índole racistas que se filtraron en un video de Enzo Fernández, jugador de la ‘Albiceleste’.

En concreto, el canto “escuchen, corran la bola, juegan en Francia pero son todos de Angola (…) Su vieja es nigeriana, su viejo camerunés, pero en el documento: nacionalidad francés“, ha traído gran repercusión para el combinado trasandino y sobre todo para quien publicó el video, Enzo, ya que para el club que juega, Chelsea, es un nutrido elenco de figuras francesas y de origen africano.

Es por eso que el trasandino debió salir a pedir disculpas, pero no han sido suficiente, ya que el elenco que hace de local en el mítico Stamford Bridge ha golpeado la mesa y arremetido contra el argentino en un comunicado que deja todo muy claro.

En el oficio del club ‘Blue’ de Londres, el equipo detalló que “Chelsea Football Club considera absolutamente inaceptable cualquier forma de comportamiento discriminatorio y racista. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo en el que personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas”.

“Reconocemos y agradecemos la disculpa pública de nuestro jugador y utilizaremos esto como una oportunidad para educar. El Club ha iniciado un procedimiento disciplinario interno”, indicaron.

Un procedimiento que atenta directamente contra el jugador y que podría terminar en una ejemplar medida para evitar que este tipo de situaciones sigan ocurriendo.

Cabe detallar que los jugadores franceses de Chelsea, Wesley Fofana, Malo Gusto y Axel Disadi, dejaron de seguir al argentino en redes sociales, lo que habla de un ambiente hostil para el trasandino cuando retorne a su equipo en un plantel totalmente dividido.

