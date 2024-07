Argentina y la AFA en problemas: FIFA abre investigación por polémico cántico racista contra franceses

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) abrió este miércoles una investigación por los cánticos racistas de los jugadores argentinos contra la selección francesa durante las celebraciones por el triunfo Albiceleste en la final de la Copa América ‘EE.UU 2024’.

Los futbolistas del flamante campeón continental recordaron una controversial canción contra Francia reproducida en el Mundial de Qatar 2022: “Escuchen, corran la bola. Juegan en Francia pero son todos de Angola”, se alcanzó a escuchar en el registro subido en Instagram por Enzo Fernández.

En suelo galo explotaron. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) y la ministra del Deporte de ese país, Amélie Oudéa-Castéra, le exigieron a la FIFA una reacción contra la Asociación del Fútbol Argentino y el combinado tricampeón del mundo.

Y el ente que preside Gianni Infantino tomó cartas en el asunto. “La FIFA ha tenido conocimiento de un video que circula en redes sociales y el incidente está siendo objeto de una investigación”, informó el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado.

“La FIFA condena con firmeza toda forma de discriminación, venga de donde venga, incluidos los jugadores, los hinchas y los responsables”, añadió.

Apuntar que Enzo Fernández ofreció sus disculpas públicas tras la polémica generada por un viralizado video. “Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye lenguaje sumamente ofensivo, y no hay absolutamente excusa para esas palabras”, escribió el jugador del Chelsea.

“Estoy en contra de la discriminación en todas sus formas y me disculpo por dejarme llevar por la euforia de nuestras celebraciones en la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento, de verdad”, complementó.

Pese a las disculpas, la FIFA analizará lo ocurrido y evaluará posibles sanciones contra el mediocampista argentino.

La determinación del ente rector del fútbol mundial se suma a la del Chelsea, que anunció la apertura de un expediente disciplinario a Enzo Fernández.

Chelsea FC has published the following statement…

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 17, 2024