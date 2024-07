Scaloni estalla contra Conmebol: "Entiendo que el Mundial se juega en canchas de fútbol y no béisbol"

Lionel Scaloni brilló con la selección argentina al ganar la Copa América 2024, a pesar de la controversia por los cobros arbitrales y el estado de las canchas. Tras la victoria, el técnico aprovechó una conferencia de prensa para criticar a Conmebol y la organización del torneo en Estados Unidos. Scaloni ironizó sobre las dimensiones de las canchas y destacó la valentía de Lionel Messi, quien luchó con una lesión durante la final. Messi, según Scaloni, se negaba a salir del campo para no abandonar a sus compañeros.

Lionel Scaloni volvió a brillar junto a su selección de Argentina, luego de conseguir un nuevo trofeo en la Copa América 2024, competición marcada por la vergüenza que ocurrió en la final, los polémicos cobros arbitrales y el nefasto estado de las canchas a lo largo de todo el certamen.

Marcelo Bielsa habló de ello y estalló contra la organización por la pésima gestión realizada en suelo norteamericano, pero tras conseguir la copa, Scaloni se unió a los dardos del ‘Loco’ y aprovechó de lanzar sus dardos una vez terminado el certamen continental.

En conferencia de prensa, el joven DT trasandino utilizó el sarcasmo para lanzar sus dardos contra Conmebol y la organización de la edición 2024 de la Copa América en Estados Unidos, sede de la siguiente cita planetaria de fútbol en el 2026.

Con relación a esto, Scaloni detalló que “en el Mundial calculo que las dimensiones de las canchas van a ser más grandes. Las que se jugaron ahora, en la Copa América, fue más grande”.

“El Mundial se juega en canchas de fútbol y no béisbol”

“Entiendo que el Mundial se juega en canchas de fútbol y no de béisbol. Lo importante es que nosotros nos repusimos a todos estos inconvenientes”, indicó.

Así también, aprovechó de hablar sobre el estado del tobillo de Lionel Messi, quien debió abandonar la final por una fuerte dolencia donde sus lágrimas graficaron el estado de la lesión.

“Leo tiene algo que todos deberían tener. No quiere salir nunca, ni siquiera con el tobillo como lo tenía”, destacó.

Posteriormente aseguró que “él no quiere salir porque no quiere dejar tirados a sus compañeros. Y yo lo sé mejor que nadie. Él no quiere abandonar a sus compañeros”.