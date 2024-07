Insólito: hinchas colombianos se metieron por sistema de ventilación para entrar ’a la mala’ a estadio

En medio del caos en el ingreso de los hinchas al Hard Rock Stadium de Miami, para presenciar la final de la Copa América 2024, unos fanáticos colombianos protagonizaron un curioso y condenable momento.

Un grupo importante de hinchas ‘cafeteros’ idearon una insólita manera de ingresar ilegalmente al estadio para observar lo que puede ser la segunda consagración continental de su selección, tras la del 2001.

Mientras unos entraban saltando las vallas o colándose entre aquellos aficionados que sí portaban entradas, hubo otros que tras el aumento de la seguridad hicieron hasta lo imposible para no perderse la histórica definición.

Registros en video muestran que algunos fanáticos optaron por entrar al recinto deportivo mediante los sistemas de ventilación desde el sótano de la sede ubicada en Miami Gardens. Increíble.

Tras los incidentes en la previa, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) finalmente autorizó el inicio del compromiso para las 21:15 horas de Chile.

Sin embargo, las críticas a la organización de la final y del torneo en general no han cesado.

More people getting into the game through… what??? The vent??

What is happening in the Copa America Final? pic.twitter.com/QKgkwEmnCW

— Tactical Manager (@ManagerTactical) July 15, 2024