"No me causa risa": Scaloni se enojó con pregunta sobre Dibu Martínez previo a semis de Copa América

En la antesala de la semifinal de la Copa América ante Canadá, el seleccionador argentino Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y se enojó con una insólita pregunta sobre el arquero Emiliano Martínez.

En medio de las consultas sobre el posible equipo o la inclusión de Lionel Messi como titular, el DT de la ‘albiceleste’ recibió una consulta que lo sorprendió y, a su vez, lo molestó.

“La gente está como loca y están pidiendo un gol del Dibu Martínez. Es un arquero que ataja, baila y le falta un gol, ¿Qué piensan al respecto?”, fue la pregunta que le hizo un periodista al estratega del campeón del mundo.

Scaloni escuchó atentamente y se mostró asombrado por la consulta, que no le gustó para nada. “La verdad no me causa ni siquiera risa. Es arquero. Que ataje, que ataje bien. Lo tomamos a broma, pero no. Que sea arquero y siga atajando como está. Ya está”, expresó, cortante.

Argentina irá esta noche en busca de la gran final de la Copa América. Enfrentará a Canadá desde las 20:00 horas de Chile en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El otro finalista saldrá del cruce entre las selecciones de Uruguay y Colombia, cruce programado para el miércoles 10 de julio (20:00 horas) en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

La molestia de Scaloni en rueda de prensa