La furia del DT de Canadá con Piero Maza: el error del chileno que lo desesperó en duelo con Argentina

El DT de Canadá, Jesse Marsch, protagonizó una ‘pataleta’ contra el árbitro chileno Piero Maza en pleno duelo contra Argentina de semifinales de la Copa América.

Cuando se vivían los primeros instantes del segundo tiempo el estratega canadiense no soportó un cobro del juez central, y explotó con gritos y gestos a un costado de la cancha.

El enojo de Marsch se hizo sentir en un momento en que su jugador, Jacob Shaffelburg, corrió a salvar un balón que se iba del campo de juego y lo echó a correr, dejando atrás a varios rivales y perfilándose de buena manera.

Sin embargo, Maza hizo sentir su silbato y cobró que el esférico había abandonado la dimensiones del terreno.

Jesse Marsch no se aguantó y gritó con rabia que “ni siquiera estuvo cerca de salir”, haciendo ademanes que fueron captados por la televisación oficial del enfrentamiento.

Por si fuera poco, la misma transmisión después repetiría lo ocurrido, quedando en evidencia de que el esférico nunca salió por completo y que el estratega tenía la razón. Fue un error de Piero Maza.

jesse marsch has had it w the ref #CANMNT #CopaAmerica pic.twitter.com/SUkqunv5Nf

— . (@lettie4u) July 10, 2024