DT de Brasil aclaró polémica en tanda de penales perdida ante Uruguay: negó ’motín’ de jugadores

El entrenador de Brasil, Dorival Junior, se pronunció sobre el polémico video en el que no fue considerado por el plantel en una arenga previa a la tanda de penales contra Uruguay en la Copa América 2024. A pesar de las críticas y especulaciones, Marquinhos desmintió un motín de jugadores y afirmó que Dorival no fue excluido, sino que se mantenía en segundo plano. El estratega explicó que suele mantenerse alejado en esas situaciones, ya que considera que el momento es del jugador. Además, rechazó las críticas de la prensa brasileña sobre su capacidad para dirigir, calificándolas de absurdas e irresponsables al interpretar una fotografía sin consultar al profesional.

Dorival Junior, entrenador de Brasil, se refirió al comentado video de la tanda de penales donde su Selección fue eliminada por Uruguay de la Copa América 2024.

En el registro, se aprecia como el DT no fue considerado por el plantel en el círculo donde realizaron la última arenga antes de la definición. Incluso, cuando pareció dar una orden, nadie le dio espacio.

Marquinhos ya había descartado un motín de los jugadores, asegurando que “Dorival no estaba fuera de la ronda, estaba por detrás. El que definió a los pateadores fue Lucas, su asistente que nos acompaña más en los entrenamientos de los penales”.

Y ahora, fue el estratega el que negó un desprecio de parte de los jugadores de la Verdeamarela, asegurando que la imagen fue sacada de contexto.

“En todas las definiciones en las que participé nunca entro en ese círculo. Todo lo que hicimos fue preparatorio y antes del partido. En ese momento, no necesito decir nada. A menos que note una diferencia, una dificultad, un problema, un cambio repentino. Pero no fue así, todo estaba señalizado”, dijo el DT, según detalla Olé.

“En el último minuto del partido ya definimos quiénes serían los pateadores. Generalmente, me mantengo bastante alejado. Si toman imágenes de otros juegos, puedes ver que no voy a ir allí. El momento es del jugador. De él para él. No me gusta participar y lo evito, porque es un momento de tranquilidad y de recordar todo lo que has hecho”, añadió Dorival Junior.

Luego, arremetió contra la prensa de su país y los comentaristas que cuestionaron su capacidad para dirigir al combinado brasileño.

“¿Necesito tener un portapapeles en la mano con los nombres para transmitir una sensación de organización a un grupo? Lo siento, pero fue absurdo lo que hicieron, toda la polémica por una simple foto. Interpretar una fotografía sin consultar al profesional fue una total ligereza”, dejó en claro el estratega de la ‘Canarinha’.