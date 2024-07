Confirman la semifinal de Copa América que será transmitida por TV abierta: día, horario y dónde ver

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Copa América ‘EE.UU. 2024’ se acerca a su etapa decisiva con las semifinales entre Argentina vs. Canadá y Uruguay vs. Colombia, este último partido transmitido por Canal 13 en Chile. El encuentro será entre el equipo de Bielsa y los \'cafeteros\' a las 20:00 horas en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte, contando con Ignacio Valenzuela y Juan Cristóbal Guarello en los relatos y comentarios. Uruguay eliminó a Brasil por penales y Colombia goleó a Panamá, generando altas expectativas. Colombia tiene ventaja sobre Uruguay en definiciones de eliminación con tres triunfos en cinco enfrentamientos. La transmisión iniciará a las 18:00 horas con una previa y el partido a las 19:30 a través de Canal 13 y 13Go.