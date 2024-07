"Me gustan las fiestas": la respuesta de Carrillo a críticos por salida tras adiós de Copa América

El futbolista André Carrillo fue noticia recientemente en su país, Perú, y no por lo que hizo en cancha durante su participación en la Copa América 2024, sino por su salida de fiesta junto a Christian Cueva poco después de la eliminación del torneo.

Un hecho que fue tomado de manera negativa por la mayoría de los fanáticos peruanos, quienes acusaron poca empatía tras la mala campaña, en la que la ‘Bicolor’ sumó un solo punto para terminar en el último lugar del Grupo A de la Copa América 2024 tras Argentina, Canadá y Chile.

Eso sí, lejos de preocuparse por los críticos, la ‘Culebra’ salió a defenderse. A través de una entrevista con el programa ‘Fuera del Sistema’, Carrillo dejó en claro que no se arrepiente de su controvertida aparición en un local nocturno: “Me gustan las fiestas”, afirmó.

Fossati, Peter Arévalo, Navarro y demás charlatanes y coimeros: "La jerarquía de Cristian cueva está intacta". -André Carrillo y cueva tres Doritos 🥟🥟🥟 después:pic.twitter.com/4eoh0lNJ99 pic.twitter.com/UxsideEUFt — 🐇🙋🏻 Llamado de emergencia huevonaa😎 (@oxitocinna) July 1, 2024

“Yo tengo familia, tengo amigos, quiero pasar tiempo agradable. A mí me encanta salir de fiesta. Salir con mi mujer, a mi me encanta, cada vez que tengo oportunidad de salir, voy a salir con mi mujer, con mis amigos, con quien yo quiera”, le dijo al exfutbolista Percy Olivares.

“¿Por qué voy a dejar de hacer cosas que a mí me gustan, si las puedo hacer?”, remarcó Carrillo, que en esta Copa América no fue el jugador gravitante de los últimos años con Perú.

Paolo Guerrero, el capitán de la Selección Peruana, brindó una entrevista exclusiva a ‘Fútbol como Cancha’ de RPP y fue consultado sobre el caso de Christian Cueva y André Carrillo.

“Yo no he visto, no tengo la menor idea de lo que está pasando, te mentiría si digo que he escuchados comentarios, sí entro a Instagram y leo algunas cosas, pero no tengo la menor idea de lo que está pasando”, dijo el atacante de 40 años, descolocado por los rumores.