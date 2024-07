Con clásico sudamericano incluido: así quedaron los cruces de cuartos de final de Copa América 2024

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Brasil y Colombia igualaron en la Copa América, definiendo cruces de cuartos de final, con Venezuela enfrentando a Canadá y Argentina contra Ecuador. En el grupo D, Costa Rica venció a Paraguay y Brasil se medirá con Uruguay, mientras que Colombia jugará contra Panamá, debutante en esta etapa del torneo. Los partidos de cuartos de final se disputarán desde el jueves 4 de julio, con Argentina vs. Ecuador, seguido por Venezuela vs. Canadá el viernes 5 y Colombia vs. Panamá, y Brasil contra Uruguay el sábado 6 de julio.