"Fue un equipo mediocre": Felipe Bianchi barre el piso con rendimiento de La Roja en Copa América

La Roja completó en Estados Unidos una de las peores actuaciones de su historia en Copa América, quedando eliminada en fase de grupos por primera vez desde el año 2004.

El combinado que dirige Ricardo Gareca registró por el Grupo A dos empates, ante Perú y Canadá, y una derrota a manos de Argentina, vigente campeón del mundo y de la cita continental.

Lo preocupante del opaco paso del ‘Equipo de Todos’ por la cuadragésima octava edición de este torneo es que se despidió sin marcar un gol.

Felipe Bianchi, reconocido periodista deportivo y coentarista de Radio Bio Bio, aprovechó su cuenta de Instagram para realizar un crudo análisis sobre el rendimiento del combinado nacional, dejando en un segundo plano los reclamos arbitrales.

“Seamos serios. Lo 1ro es lo 1ro para evitar el peligro populista y simplón de creer que estamos bien y sólo factores externos nos dejaron afuera de la Copa América: se jugó mal. Chile fue siempre un equipo mediocre, predecible, con poca variedad, que llegó muy poco”, comenzó diciendo.

“Tres ataques por partido (eso fue) es una cosecha pobrísima para pretender avanzar en cualquier torneo. Hubo escasa actitud, bajísimos niveles individuales y en algunos casos un enervante temor escénico, especialmente en creación y ofensiva; muchas dudas colectivas y una baja condición física para sostener el ritmo de equipos de escaso nivel pero fuertes como Perú y Canadá”, añadió.

En la misma línea, el profesional señaló que “lo cierto es que no se logró ser superior al rival en ninguno de los tres partidos y, por primera vez desde el 2004, nos vamos en 1ra ronda. Y sin goles por segunda vez en la historia. Dramático”.

Luego, el director de Comunicaciones de Santiago 2023 se refirió al cuestionadísimo cometido arbitral del uruguayo Andrés Matonte (ante la ‘albiceleste’) y del colombiano Wilmar Roldán (frente a los canadienses), como también del VAR en ambos cruces, con determinaciones que terminaron perjudicando a La Roja.

“Segundo y sólo segundo plano: los malos arbitrajes, los errores feroces de los jueces y sobre todo el pésimo uso del VAR. Francamente indecente. Malo para todos. Pero de ahí a pensar que hay una confabulación especial contra Chile y sólo contra Chile, por nuestro ‘feroz poderío’ (estamos 8vos en clasificatorias y llevamos dos mundiales seguidos sin clasificar) resulta a lo menos…aventurado para no decir ridículo”, expresó.

“¿Entonces está todo perdido y vamos derecho a la tercera eliminación seguida de los mundiales por primera vez en nuestra historia? No. No es para tanto. Pero hay que trabajar y mejorar muchísimo. Hoy somos uno de los peores equipos del continente junto a Bolivia, Paraguay y Perú. Muy por debajo de Uruguay, Argentina, Brasil y Colombia y probablemente por abajo de Venezuela y Ecuador”, complementó.

Para cerrar, Bianchi aclaró que este amargo escenario del seleccionado chileno “no es culpa de un árbitro malo o de un pelotudo en el VAR. Miremos donde hay que mirar: muy malos dirigentes, bajísimo nivel del torneo local y renovación demasiado lenta de una generación dorada que ya no está para competir y que no fue reemplazada nunca por nuevos talentos, que siguen sin aparecer”.