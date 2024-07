Bravo profundiza críticas al arbitraje en Copa América: “Se culpa al VAR, nunca a la persona detrás”

Claudio Bravo llegó este lunes a Chile luego de su participación junto La Roja en la Copa América Estados Unidos 2024, instancia en la que profundizó las críticas contra el arbitraje del torneo.

Y es que durante los tres partidos que disputó la selección dirigida técnicamente por Ricardo Gareca, fueron diversas las instancias en que el referato fue desfavorable para los chilenos.

Los más notorios se dieron ante Argentina y Canadá, en donde Chile esperó mejor suerte en un par de jugadas que pudieron cambiar el trámite del partido.

Al respecto, el arquero de La Roja aseguró que “todos somos conscientes de todas las cosas vividas en una Copa América corta para nosotros, nos quedó un sabor amargo”.

Bravo confesó que “la intención era avanzar, hacerlo mejor de lo que hicimos y mostramos, pero queda la tranquilidad de que cada uno se entregó al máximo. Se rescató el espíritu de nuestra selección, seguimos generando ilusión, que es importante de cara a las Clasificatorias”.

Bravo profundiza críticas al arbitraje en Copa América

Junto con lamentar el prematuro adiós de Chile en Copa América, el portero insistió en sus críticas y pidió sanciones drásticas para los encargados del VAR. En particular, por lo ocurrido en el duelo ante Canadá, donde la agresión contra Rodrigo Echeverría quedó impune.

“En los tres partidos quedaron al debe con el arbitraje. Hay muchos detalles de los cuales en ningún caso tuvimos beneficio alguno. Más allá de buscarle la quinta pata al gato, es tema del periodismo analizar y mostrar las jugadas. Se culpa al VAR, pero nunca a la persona que está detrás y nunca se les sanciona tampoco“, reclamó.

A esto, Claudio Bravo agregó que el VAR “está inventado para que el sistema sea de esta manera, detrás de una pantalla hay varias personas analizando cada acción. La tecnología te da para estar encima de todas las jugadas. Esas personas tienen que tener una sanción muy drástica”.

Por otro lado, el capitán volvió a criticar el cometido del árbitro colombiano Wilmar Roldán ante los canadienses en Orlando.

“Sientes impotencia, no está en nuestras manos sufrir este tipo de situaciones. Es muy difícil competir teniendo un jugador menos a este nivel. El equipo se vació, dejó el alma. Hay que levantar la cabeza y que el grupo siga trabajando como lo hizo en este torneo, el premio va a venir”, consideró.

Claudio Bravo mira al futuro tras la Copa América 2024

Junto con las críticas al arbitraje en Copa América, el capitán de la selección chilena también se refirió al futuro de su carrera profesional. El portero acaba de dejar el Real Betis de España, y estudia opciones.

En particular, Bravo dijo que “no me preocupa el futuro, me preocupa el ahora. Ya pasó el periodo de la selección, ahora vienen vacaciones, son decisiones que ya me tocará tomar con mi familia”.

Por último, explicó que “el rendimiento te marca muchas cosas, si a lo mejor mi rendimiento no hubiese sido bueno, lógicamente uno dice mira no estoy para competir a estos niveles y ya es momento de quedarse en la casa. Yo de momento estoy con mucha tranquilidad, con la intención de querer siempre aportar”.