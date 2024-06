Conmebol estalla por oleada de insultos racistas en contra de EEUU tras histórica derrota ante Panamá

La Conmebol se pronunció contra los insultos racistas surgidos en las redes sociales tras el partido en el que Panamá venció por 2-1 a Estados Unidos en la Copa América y la denuncia del país anfitrión del torneo sobre comentarios “inaceptables” contra algunos de sus jugadores.

La entidad deportiva emitió un comunicado en el que ratificó su “compromiso en contra de actos de racismo” ante este caso y aseguró que esto “ha sido y será la política más importante” que tiene “en defensa de los valores de una sociedad justa e inclusiva”.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) recordó que con ese objetivo, puso en marcha iniciativas como “¡Basta de racismo!, que buscan concientizar y educar a los hinchas y protagonistas” dentro de la cancha sobre el “flagelo que desafortunadamente se vive en el fútbol”.

También sostuvo que trabaja “permanentemente” en el desarrollo de una nueva cultura “que erradique las expresiones de racismo, los contenidos ofensivos en redes sociales y todo tipo de violencia o discriminación” en torno al fútbol.

“Condenamos en cada lugar y en cada ocasión actitudes de intolerancia ocultándose detrás de cuentas en plataformas sociales bajo cualquier forma de expresión”, manifestó.

La institución concluyó asegurando que la Copa América 2024 es el torneo continental “más grande y desafiante” en su historia, por lo que “hoy más que nunca” levantará la “bandera en contra de todo tipo de expresión racista”.

La selección de fútbol de Estados Unidos denunció en un comunicado “comentarios racistas” en redes sociales en contra de algunos de sus jugadores después de su derrota contra Panamá en la segunda fecha del grupo C.

El equipo no detalló contra qué jugadores habían sido dirigidas estas expresiones, pero Folarin Balogun y Chris Richards compartieron en sus redes capturas de pantalla de comentarios racistas recibidos.

Es el segundo incidente de expresiones racistas que surge en este torneo, ya que Canadá también denunció insultos contra uno de sus jugadores tras disputar el partido inaugural con Argentina.

U.S. Soccer stands firmly against racism in all forms and will continue to support our players. pic.twitter.com/QayH6AY7ji

— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 28, 2024