"Que apoyen y no hablen": Alexis sale en defensa de Osorio tras críticas al joven delantero de La Roja

Alexis Sánchez defiende a Darío Osorio tras críticas por su actuación en el debut de Chile en la Copa América 2024. El delantero chileno salió en apoyo del joven atacante, pidiendo que se le brinde apoyo y no críticas destructivas. Sánchez instó a la prensa y a los exjugadores a respaldar a los futbolistas chilenos y a ser críticos de forma constructiva.

Alexis Sánchez, delantero de La Roja, salió en defensa de Darío Osorio luego de que hinchas y comentaristas criticaran al joven atacante del Midtjylland danés.

En el empate 0-0 ante Perú, que significó el debut de Chile en la Copa América 2024, el ex Universidad de Chile reemplazó a Diego Valdés y no logró ser determinante en la ofensiva del ‘equipo de todos’.

Gabriel “Coca” Mendoza, Óscar Wirth y Jorge Garcés fueron algunos con paso por La Roja que, en medios como Redgol, desataron sus cuestionamientos contra el delantero de 20 años.

Lo anterior no gustó a Sánchez, quien dijo a LADB que “Osorio es una persona callada, como ustedes lo ven. No hay que ser crítico y hay que apoyarlo, hay que ser crítico a nivel positivo y no tirarlo para abajo”.

Luego, Alexis recalcó sobre Osorio que “tiene mucho que aprender, y creo a veces que la prensa o la gente que habla de fútbol tiene que ayudar al jugador chileno. Somos todos chilenos y todos queremos que nos vaya bien”.

“El exjugador chileno también, tienen que apoyar y no hablar cosas que perjudican al futbolista”, concluyó Alexis Sánchez.