Solo dos se salvaron: Tobi Vega barrió con cracks de La Roja y descolocó hasta sus compañeros

Apenas se salvaron dos. Chile jugó su peor partido en la era Martín Lasarte y cayó 0-2 ante Paraguay, en el duelo que puso fin a la participación de La Roja en la fase de grupos de la Copa América.

Un mal partido del ‘equipo de todos’ en líneas generales y que genera desconfianza de cara a los cuartos de final, donde el combinado nacional podría chocar ante Brasil.

Por lo anterior, Marcelo Vega entregó sus ya tradicionales calificaciones en el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, donde solo dos jugadores chilenos se salvaron con buena evaluación.

Uno de ellos fue Francisco Sierralta, a quien el ‘Tobi’ destacó por “estar demostrando que puede pelear un lugar como titular” y evaluó con 5,5.

Luego, el comentarista alabó a Charles Aránguiz, a quien calificó con un 6,0. “Todos jugaron mal menos él y Sierralta. Sigue siendo el mejor jugador de la Selección”, sostuvo Vega.

“Nunca entró en juego”

A la hora de los reprobados, el primer al que apuntó el ‘Tobi’ fue a Gary Medel. “Yo no sé si entró contracturado o algo, pero es el peor partido que le he visto. No es normal que pierda tantos balones”, recalcó el comentarista, antes de calificar al ‘Pitbull’ con un 3,5.

Luego, fue el turno de Mauricio Isla, quien se ganó un 3,3. “No pasó nunca, se le notó mucho el cansancio”, apuntó escuetamente Vega.

El siguiente en ser evaluado por el ‘Tobi’ fue Eugenio Mena, a quien evaluó con un 3,0. “El primer gol fue todo culpa de él, nunca tomó la marca”, detalló el exjugador.

Por último, Vega destrozó lo hecho por César Pinares y lo calificó con un 2,0. “Uno espera mucho más de él, porque es un buen jugador. Debe tomar decisiones y pedir el balón, pero no entró nunca en juego”, recalcó el ‘Tobi’.

Como bonus track, vale mencionar, Vega se lanzó contra Martín Lasarte y su planteamiento, evaluándolo con un 1,5 y desatando los reclamos del resto del panelistas.