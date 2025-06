Castigo a Hamilton por obstaculizar a Verstappen: así quedó la parrilla de salida del GP de Mónaco

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, fue sancionado este sábado con la pérdida de tres posiciones en la parrilla de largda del Gran Premio de Mónaco, octava prueba del campeonato.

El piloto británico de Ferrari, que inicialmente iba a salir desde la cuarta posición, partirá finalmente desde la séptima.

La sanción llega después de que los comisarios determinaran que Hamilton entorpeció al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) durante la primera ronda de la sesión clasificatoria (Q1). Con esta decisión, Verstappen —cuatro veces campeón del mundo y actual tercero en la clasificación del campeonato— hereda la cuarta plaza en la parrilla.

⬇️ Lewis Hamilton will now start from 7' position — after being judged to have impeded Max Verstappen, and handed a 3' place grid drop!#MonacoGP | #F1 pic.twitter.com/tO8akpoEkd

