Ya es oficial: FIA y Fórmula 1 aprueban ingreso de Cadillac como el onceavo equipo de la competencia

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la Fórmula 1 oficializaron este viernes el ingreso de General Motors y TWG Motorsports en el campeonato mundial a través de su equipo Cadillac.

“La FIA y la Fórmula 1 pueden confirmar que, tras la finalización de sus respectivas evaluaciones deportivas, técnicas y comerciales, la solicitud de General Motors y TWG Motorsports para traer un equipo Cadillac al Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA a partir de 2026 ha sido aprobada“, confirmó el “Gran Circo”, en un comunicado público.

Oficialización que respalda el anuncio hecho en noviembre de 2024, en el que la Fórmula 1 comprobó la “viabilidad” de la llegada del Team Cadillac e hiciese una “evaluación comercial”.

“A lo largo de este año, han dejado claro su compromiso de utilizar la marca GM/Cadillac como undécimo equipo, y que GM entrará como proveedor de motores en un momento posterior. Por lo tanto, la Fórmula 1 se complace en seguir adelante con este proceso”, señalaron los organizadores.

El presidente y CEO de Liberty Media -propietaria de los derechos de la Fórmula 1-, Greg Maffei, ya había dado la bienvenida a la clásica marca estadounidense.

“Agradecemos al liderazgo de General Motors el progreso en su preparación para ingresar a la Fórmula 1. Estamos entusiasmados de avanzar en el proceso para que el equipo GM/Cadillac entre en el Mundial en 2026″, apuntó.

De igual forma, el director ejecutivo de la división de deportes de motor de TWG Global, Dan Towriss, reconoció su entusiasmo por unirse a General Motors.

“Juntos, estamos reuniendo un equipo de clase mundial que encarnará la innovación estadounidense y ofrecerá momentos inolvidables a los aficionados de todo el mundo. Agradecemos el apoyo de la FIA a nuestra solicitud y su reconocimiento del valor que podemos aportar al campeonato”, finalizó.

BREAKING: Cadillac confirmed as 11th team on the 2026 F1 grid#F1 pic.twitter.com/V5eoWfQCYX

— Formula 1 (@F1) March 7, 2025