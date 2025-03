McLaren respondió al favoritismo: Norris se quedó con la ’pole’ en GP de Australia de Fórmula 1

El británico Lando Norris (McLaren) saldrá primero en la carrera de este domingo tras lograr el mejor tiempo en la ronda clasificatoria para el Gran Premio de Australia, el primero de la temporada 2025 en el campeonato mundial de Fórmula 1.

El inglés cubrió los 5.278 del circuito de Albert Park (Melbourne) en un minuto, 15 segundos y 96 milésimas, aventajando a su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, en 8 centésimas (+0,084).

En el tercer lugar de la parrilla estará mañana el vigente campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), al que acompañará en la segunda fila el británico George Russell (Mercedes).

En la siguiente línea estarán el japonés Yuki Tsunoda (Racing Bulls) y el tailandés Alexander Albon (Williams), mientras que los dos Ferrari, conducidos por el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, partirán desde la cuarta.

Los peores tiempos de la Q3 fueron para el francés Pierre Gasly (Alpine) y el español Carlos Sainz (Williams), por lo que arrancarán desde el quinto grupo en la carrera de mañana.

Por detrás de ellos, los eliminados en la segunda ronda (Q2): el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), el español Fernando Alonso (Aston Martin), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), el australiano Jack Doohan (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).

Y, por último, los pilotos que habían quedado excluidos en la primera fase de la clasificación (Q1): el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), el neozelandés Liam Lawson (Red Bull), el francés Esteban Ocon (Haas) y el británico Oliver Bearman (Haas).

La gran carrera se celebrará este domingo, a las 15:00 hora local (01:00 de Chile) en el circuito de Albert Park, pista de 5.278 metros que presenta 14 curvas y a la que se darán 58 vueltas para completar 306 kilómetros.

La incertidumbre todavía gravita sobre la preparación para la competición por la amenaza de la lluvia.

La cita de Melbourne es la primera del campeonato mundial de Fórmula 1 en 2025, y precede al Gran Premio de China, la primera competencia con formato al sprint del año, que se celebrará entre los próximos días 21 y 23 de marzo en Shanghái.

