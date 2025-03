Fórmula 1: Leclerc fue más veloz en Albert Park y lideró segunda sesión de libres seguido por Piastri

Charles Leclerc de Ferrari marcó la vuelta más rápida en los entrenamientos libres en Melbourne, con un tiempo de 1:16:439, seguido por Oscar Piastri de McLaren y Lando Norris en el tercer lugar. El campeón mundial Max Verstappen tuvo problemas y terminó séptimo, mientras que los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso no tuvieron un desempeño destacado. La próxima sesión de práctica será mañana en el circuito de Albert Park.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) registró este viernes la vuelta más rápida en la segunda sesión de entrenamientos libres en el circuito de Melbourne, donde este fin de semana se disputará el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada 2025.

El del principado dejó su mejor crono en 1:16:439, con el australiano Oscar Piastri (McLaren) en segundo lugar, a 1,2 décimas. En el tercer lugar finalizó el británico Lando Norris, compañero de equipo de este último.

Todavía en la parte superior de la tabla, pero alejado de los mejores tiempos, se hallaba el vigente campeón mundial de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue el piloto que menos vueltas recorrió (19) y que pareció sufrir problemas para dominar su monoplaza, finalizando séptimo.

No fue una sesión de práctica especialmente positiva para los españoles: Carlos Sainz (Williams) llegó a marcar el mejor tiempo en los primeros minutos, pero acabó en undécimo lugar, dos por delante de Fernando Alonso (Aston Martin).

La tercera y última sesión de práctica tendrá lugar mañana, sábado, a las 12.30 hora local (01.30 GMT) en el circuito de Albert Park, pista de 5.278 metros que presenta 14 curvas.

