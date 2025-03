Exdirector de Red Bull debutará en nuevo equipo en GP de Japón: estará al mando de Kick Sauber F1

El equipo Kick Sauber de Fórmula 1 confirmó el fichaje de Jonathan Wheatley, exdirector deportivo del team Red Bull, y reveló la fecha en que empezará a liderar a la escudería con sede en Suiza.

La llegada del mecánico británico ya había sido anticipada por medios especializados, pero faltaba conocer el día en que pasaría a vestir los colores negro y verde de la escuadra con sede en Hinwil.

Originalmente se especuló con que Red Bull no aceptaría que el traspaso se concretara antes del 1 de julio de 2025, pero el panorama cambió y ya hay fecha -y Gran Premio- para el esperado debut de Wheatley.

Todo ocurrirá en el GP de Japón, fijado para el 1 de abril, y que será el tercer evento de la temporada de Fórmula 1.

Cabe mencionar que el arribo del británico marca un importante hito para Kick Sauber, que a partir de 2026 competirá en la F1 bajo el nombre de Audi.

Jonathan Wheatley es considerado uno de los nombres más importantes para Red Bull en la última década, siendo clave en los cuatro títulos ganados por Max Verstappen en el equipo de la bebida energética.

BREAKING: Former Red Bull Sporting Director Jonathan Wheatley will begin as Kick Sauber Team Principal from April 1#F1 pic.twitter.com/ElrivsIMqu

— Formula 1 (@F1) March 12, 2025