Schumacher, Senna y Hamilton en podio: Fórmula 1 publica lista de 20 mejores pilotos de su historia

El español Fernando Alonso, de la escudería Aston Martin, fue elegido por la Fórmula 1 como uno de los mejores 20 pilotos de la historia de la competición, al considerarle sus títulos mundiales en 2005 y 2006.

Con motivo del 75 aniversario de la F1, la competición elaboró un ránking de los mejores pilotos de la historia. Un total de 20 nombres entre los que figura el asturiano.

En la lista, aparecen el alemán Michael Schumacher, con ocho títulos mundiales, el británico Lewis Hamilton, con siete campeonatos de Pilotos y flamante fichaje de Ferrari, o el expiloto brasileño Ayrton Senna, que falleció en 1994 en un accidente en San Marino durante un Gran Premio, después de lograr 3 Mundiales, 41 victorias y 65 poles, convertido ya en un mito.

No faltan otros como Sebastian Vettel, tetracampeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen, el dominador hasta el momento de los últimos cuatro mundiales, el francés Alain Prost, el argentino Juan Manuel Fangio, y otros históricos como el austriaco Niki Lauda, los británicos Graham Hill y Nigel Mansell, o el canadiense Gilles Villeneuve.

75 years of F1 🤩

In honour of this milestone season, we've gone through the 75 best drivers, cars, innovations, teams and key figures from Formula 1's 75 years so far… 📝#F1https://t.co/vVHNIrh7PO

— Formula 1 (@F1) March 5, 2025