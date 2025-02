Fórmula 1: Russell doma a Verstappen y se adjudica el último test de pretemporada en Baréin

El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo, por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), en la tercera y última jornada de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1, que se completaron este viernes en el circuito de Sakhir, en Baréin.

En la mejor de las 91 vueltas que dio, Russell -al volante en la sesión vespertina- cubrió los 5.412 metros de la pista en un minuto, 29 segundos y 545 milésimas. Exactamente, 21 menos que Verstappen, al que mejoró en la noche bareiní a menos de diez minutos para el final y que, rodando durante toda la jornada, repitió 81 veces el trazado de Sakhir.

Russell mejoró en 105 milésimas el tercer tiempo del día, el tailandés Alex Albon, el nuevo compañero del español Carlos Sainz -que no rodó este viernes- en Williams, que fue el que más rodó, al completar 137 vueltas.

