Carlos Sainz dominó segunda jornada de pretemporada en la F1: Hamilton, con Ferrari, fue segundo

El español Carlos Sainz (Williams) fue el más rápido este jueves, por delante del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), en el segundo día de pruebas de pretemporada de la F1, en el circuito de Sakhir, en Baréin.

En la mejor de las 127 vueltas que dio, Sainz -al volante en ambas sesiones y que había firmado el tercer crono matinal- cubrió los 5.412 metros de la pista de Sakhir en un minuto, 29 segundos y 348 milésimas. Exactamente, 31 menos que Hamilton, que había marcado, en la mejor de sus 45, la vuelta rápida por la mañana; y con 83 de ventaja sobre el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, que lo hizo en la sesión de tarde-noche, en la que repitió 83 veces el trazado del circuito bareiní.

Sainz, de 30 años, que afronta su undécima temporada en la categoría reina, había acabado con el tercer crono la matinal, en la que repitió 44 veces la pista de las afueras de Manama y se había quedado a siete décimas del crono (1:29.379) de Hamilton en su segunda jornada de pruebas oficiales con Williams, su nuevo equipo, después de haber pilotado los pasados cuatro años en Ferrari.

El talentoso piloto madrileño, que logró con la ‘Scuderia’ sus cuatro triunfos en la F1, acabó encabezando la tabla de tiempos -después de añadir otros 83 giros en la sesión vespertina- por delante del piloto más laureado de la historia y del que durante las pasadas cuatro temporadas había sido su compañero en el equipo de Maranello.

