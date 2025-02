Test F1 de Bahréin: Lando Norris dominó primer día de pruebas seguido por Russell y Verstappen

El inglés Lando Norris (McLaren), subcampeón del mundo el año pasado, fue el más rápido en la primera jornada de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1, que arrancaron este miércoles y tendrán lugar hasta el próximo viernes en el circuito de Sakhir, en Bahréin.

En la mejor de sus 52 vueltas, Norris cubrió los 5.412 metros de la pista de Sakhir en un minuto, 30 segundos y 430 milésimas, exactamente 157 menos que su compatriota George Russell (Mercedes) -que dio 70- y con 244 de ventaja sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -74 giros-, que el año pasado ganó su cuarto Mundial seguido y que, al igual que los anteriores, logró su crono en la sesión vespertina.

Interrumpida durante aproximadamente una hora -con bandera roja-, debido a un apagón en los boxes y que, por ese motivo, concluyó sesenta minutos después del horario previsto.

Quien sorprendió a todos en sus primeros kilómetros recorridos con Mercedes fue Kimi Antonelli, quien dominó en la primera largada, pero posteriormente se fue quedando hasta quedarse en el puesto N°7.

Así también, Liam Lawson, el reemplazante de Sergio ‘Checo’ Pérez en Red Bull, rodó de manera intensa en el circuito Sakhir de Bahréin para alcanzar la octava posición en los primeros test de la F1.

Cabe destacar que la acción sigue este jueves 27 de febrero en donde a contar desde las 04:00 horas (horario chileno), comenzará a rodar nuevamente por la pista de Bahréin buscando analizar sus componentes para la nueva temporada en el ‘Gran Circo’ y además, poner en práctica lo aprendido en la jornada de este miércoles.

The Day 1 results are in! ⏱️

Lando Norris sets the fastest time in Sakhir in the PM session 💨#F1Testing #F1 pic.twitter.com/uwQxpk0NyT

— Formula 1 (@F1) February 26, 2025