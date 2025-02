Elfyn Evans sigue al mando del WRC de Suecia tras ajustada lucha por el liderato

El piloto británico Elfyn Evans, del equipo Toyota, se impuso este viernes en el WRC de Suecia, segundo circuito del Campeonato Mundial de Rally, tras una emocionante carrera en la que consiguió un tiempo de 1 hora, 8 minutos y 36 segundos.

La pelea por el podio fue muy ajustada, pues solo 9,1 segundos separaban a los cinco primeros pilotos, entre los que figuran el japonés y segundo clasificado Takamoto Katsuta (Toyota) y el estonio y tercero en la tabla Ott Tänak (Hyundai).

Este circuito, con un total de 343,08 kilómetros a contrarreloj, se disputó en una zona de bosques helados del norte del país (Umeå), y a pesar de la superficie congelada compite con las pruebas más rápidas del campeonato por el gran agarre que permiten los neumáticos con clavos.

Uno de los grandes ausentes de este Rally sueco fue el ganador de ocho mundiales y piloto francés, Sébastien Ogier, que sin embargo compitió y ganó el Rally de Montecarlo del pasado 23 de enero donde obtuvo 33 puntos.

La penúltima etapa de este sábado ofrece muchas oportunidades para más cambios, e incluye siete tramos de alta velocidad que sumarán 101,96 km.

