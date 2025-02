Elfyn Evans domina en inicio del gélido WRC de Suecia y se hace con el liderato

El británico Elfyn Evans (Toyota) es el primer líder del WRC de Suecia, segunda prueba puntuable para el Campeonato Mundial de Rally, tras marcar el mejor tiempo en el tramo inaugural, en horario nocturno y de poco más de cinco kilómetros en Umeå.

Evans, segundo en el Mundial tras acabar en ese puesto la prueba inaugural (WRC de Montecarlo), por detrás de su compañero de equipo francés Sebastien Ogier, superó por sólo 5 décimas al también piloto de Toyota, el finlandés Kalle Rovanperä, campeón mundial en 2022 y 2023.

el estonio Ott Tänak, de Hyundai, compartió la segunda plaza con Rovanperä.

A 1.2 segundos acabó el francés Adrien Fourmaux y a 3.7 lo hizo el actual campeón mundial, el belga Thierry Neuville. Ambos con Hyundai i20 N.

El WRC de Suecia se disputa en los bosques helados del norte del país y con el centro en Umeå.

Es uno de los rallys más antiguos del mundo y la única prueba del calendario que se disputa íntegramente sobre nieve y hielo, con temperaturas que pueden descender hasta los 10 grados centígrados bajo cero.

El rally tiene un total de 18 especiales, tres de ellas totalmente nuevas, y 343,08 kilómetros contrarreloj.

