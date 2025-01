Kalle Rovanperä chocó en rally finlandés por culpa de espectador mal ubicado: piloto logró esquivarlo

Tras acabar cuarto en el Rally de Montecarlo, Kalle Rovanperä sigue preparándose de lleno para la temporada 2025 del World Rally Championship (WRC).

Mientras aguarda por la segunda fecha -a disputarse en Suecia-, el bicampeón mundial de la disciplina fue hasta su natal Finlandia para formar parte del Rally Arctic Lapland, donde, de no haber sido por su maniobra, pudo haber protagonizado un fatal accidente.

En la primera prueba especial del evento, Aittajarvi 1, el piloto de Toyota Gazoo Racing se encontró con un espectador mal ubicado al interior de una curva. Haciendo gala de su mano, Kalle Rovanperä esquivó al fanático y acabó chocando ante un montículo de nieve.

Afortunadamente, tanto el corredor como su copiloto, Jonne Halttunen, resultaron ilesos y continuaron participando en el resto de la fecha.

SS1 Aittajärvi @KalleRovanpera small off. As seen in this video, there was a spectator almost on the road and Kalle had to change his line in the middle of the corner and went off. #arcticrally #arcticlaplandrally #tunturiralli #wrc #RalliSM pic.twitter.com/9ihk6gNcfi

— Matti Gröhn (@MattiGrohn_) January 31, 2025