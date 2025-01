WRC de Montecarlo: Thierry Neuville inicia defensa del título liderando tras primer día

El piloto belga Thierry Neuville (Hyundai), campeón defensor del Campeonato Mundial de Rally, inició la temporada dominando en el WRC de Montecarlo tras al primer día de acción.

El europeo marcó el mejor tiempo luego de las primeras especiales de la fecha, que contempla un total de 18 carreras entre jueves y domingo.

Neuville y su navegante Martijn Wydaeghe completaron el día con un tiempo acumulado de 32:58.8 minutos, aventajando en apenas dos segundos al británico Elfyn Evans (Toyota), que cerró el día con un crono de 33:00.8.

Tercero fue el francés Sebastien Ogier (Toyota), quien empezó mejor en las dos primeras etapas pero perdió valiosos segundos en la tercera (33:11.6).

Por detrás del experimentado piloto galo llegaron los Hyundai del estonio Ott Tänak (33:25.8) y el francés Adrien Fourmaux (33:28.8).

El WRC de Montecarlo, que da el vamos a la temporada 2025 del Mundial de Rally, continuará este viernes con seis especiales.

They stayed out of trouble and @thierryneuville and @MWydaeghe lead at the end of the first night by two seconds.#WRC #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/JvuSY6KSBI

— Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) January 23, 2025